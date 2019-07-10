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Kadınlar Bodrum’da buluştu

5’incisi Bodrum’da düzenlenen “Bir Başarı Öyküsü: Mavi Yolculuk” Sanat Şöleninde, kadınların başarı hikayeleri paylaşıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
Kadınlar Bodrum’da buluştu

5’incisi Bodrum’da düzenlenen “Bir Başarı Öyküsü: Mavi Yolculuk” Sanat Şöleninde, kadınların başarı hikayeleri paylaşıldı.


Karma resim sergisinin de açılışının yapıldığı etkinlikte konuşan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt, “kadınların hikayelerine dokunurken onları incitmemek gerekir” dedi.


Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile Uluslararası Ekolojik Kadın Köyü Derneği (ULEKAD) ve Galeri Mavist işbirliğinde düzenlenen 5. Bir Başarı Öyküsü: Mavi Yolculuk” Sanat Şöleni, Trafo Kafe içinde bulunan Ali Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Meclis Üyesi ve CHP İlçe Örgütü Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu, ULEKAD Onursal Başkanı ve CHP İstanbul eski Milletvekili Gülay Yedekci, ULEKAD Başkanı Hüzün Yücel, Galeri Mavist Sahibi Sevinç Lüleci ile birçok sanatçı kadının katıldığı şölenin bu yılki sanatçısı Yasemin Zanbak oldu.


Zambak’ın resimleri ile donatılan Kültür ve Sanat Merkezindeki etkinlikte düzenlenen mini panelde konuşan katılımcılar, kendi başarı hikayelerinin yanı sıra diğer kadınlara nasıl destek olunabileceğini konuştular.


Sergi açılışının da gerçekleştirildiği programda konuşan ULEKAD Onursal Başkanı ve 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, kadın dayanışmasını güçlendiren bir seri olduğu belirterek şunları söyledi:


“Kadına şiddetin, tecavüzlerin olmadığı, şiddetin son bulduğu, çocuklarımızın kadınlarımızın sokaklarda güvenle yürüyebildiği, kırmızı ruj sürmenin tecavüz için indirim sayılmadığı, kadınlı erkekli halay çekebildiğimiz bir Türkiye için her şey çok güzel olacak diyoruz.”


Acılarla dolu başarı hikayelerine sahip kadınlar olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ise sözlerine şöyle devam etti:


“Bodrum Belediyesi tarafından sanata ve sanatçıya saygı en üst seviyelerde ve bizler her zaman sizlerin yanınızda olacağız. Toplumumuzda o kadar çok içine kapanık kadın var ki, ben bu başarı hikayelerinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çok acı çeken ama bir o kadar mutlu kadınlar tanıyorum. Bizler birbirimizi anlar, birlik olur ve yaralarımıza merhem olursak bu kainat güzelleşecek. Herkesin hikayesine dokunmak güzel ama dokunurken incitmemek gerekir.”


Konuşmaların ardından, ULEKAD Başkanı Hüzün Yücel’in kendi yazdığı bir şiiri seslendirmesi herkesi duygulandırdı. İzleyicilerin sorularının ardından söylenen şarkılar ve marşlarla etkinlik sona erdi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
  1. sanat
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