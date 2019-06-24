Kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor

Keşan’da SARDOS ve Bendis AVM işbirliği ile kadınlara özel bisiklet sürme eğitimi veriliyor. Bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlar şehirde rahat daha rahat ulaşım sağlamak için eğitime ilgi gösteriyor.

Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) ile BENDİS AVM işbirliğinde yapılan "Kadınlara Bisiklet Sürme Eğitimi" başladı. Bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlar, ilk önce bisiklet üzerinde dengede durmasını öğrenerek başladıkları eğitimlere, pedal çevirme ile devam ediyorlar. Her Salı ve Perşembe 19.00-20.00 saatleri arasında alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleştirilen eğitim, bisiklet sürmeyi bilen bilmeyen herkesi bekliyor.

Eğitimle ilgili bilgi veren SARDOS kurucu üyesi Ayşe Çelik Eker, "Baktık ki, kadınlar içinde bisiklet süren kişi sayısı oldukça az, dernek içinde konuyla ilgili düşündük ve kadınlara eğitim vermeye karar verdik. Keşan’da bisiklet sürmek için yeterli alan yok, biz de BENDİS AVM ile işbirliği yaparak, alışveriş merkezi tarafından ayrılan otoparkta eğitim vermeye başladık" dedi.

İlk zamanlarda kadınların katılmaya çekindiklerini belirten Eker, "Eğitimi gören kadınlar zamanla ’haftaya ben de uygun olup geleceğim’ diyerek dönüşler yapmaya başladılar" diyerek, kursa katılımın arttığını dile getirdi.

Burada eğitimini tamamlayan kadınların Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na da katılacağını belirten Eker, "Umudumuz tüm kadınların bisiklete binmesi ve şehir içinde de bisiklet yollarının olması, en büyük hedefimiz de bu" diyerek 22 Eylül 2019 Pazar günü Keşan’da da düzenlenecek olan tura tüm kadınları davet etti.

Eğitimlere katılan bir kursiyer, "Arkadaşlarım, çocuklarım ve torunlarım bisiklet kullanıyorlardı ve ben onları izliyordum ve çok özendim, hep onlara istekle baktım, sonra kursa katıldım, eğitimi yapan herkese çok teşekkür ederim" derken, kursiyerlerden diğeri de "Sağlık için geliyorum, özellikle bacak kaslarım için istiyorum, kaslarımın zayıf olduğunu düşünüyorum" diyerek, Keşan içinde de ulaşım için kullanmak istediğini dile getirdi.

Eğitim, her Salı ve Perşembe saat 19.00 ve 20.00 saatleri arasında bisiklet sürmek isteyen tüm kadınları bekliyor.