Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası lansmanı yapıldı

Şanlıurfa’da düzenlenecek olan Kadınlar Türkiye Kupası’nın tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Şanlıurfa’nın ev sahipliğinde 27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kadınlar Türkiye Kupası için bir otelde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün, TBF Genel Sekreter Yardımcısı Emin Balcı, TBF Kadın Ligleri Müdürü Murat Tümer, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ile Kadınlar Türkiye Kupası’nda mücadele eden takımların temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Tanıtım toplantısında sırayla söz hakkı verilen Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ile Kadınlar Türkiye Kupası’nda mücadele eden takımların temsilcileri, organizasyonun kentteki sporseverlere ilham olarak ilerde bir kadın basketbol takımının kadınlar basketbol liginde mücadele vermesi dileğinde bulundu.

Kadınlar Türkiye Kupası’nda mücadele eden takımların baş antrenörleri ve oyuncuları ise birbirlerine başarı dileklerinde bulundu. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından toplantı son buldu.

3 gün sürecek

11 Nisan Spor Salonu’nda düzenlenecek Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı 27 Şubat’ta başlayacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısını ilk sekizde tamamlayan Beşiktaş, Botaş, Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve OGM Ormanspor ekipleri Türkiye Kupası’nda mücadele edecek. Kupada, 27 Şubat Çarşamba günü saat 13.00’de Botaş - OGM Ormanspor, 15.15’de Çukurova Basketbol - Beşiktaş, 17.30’da Hatay Büyükşehir Belediye - Mersin Büyükşehir Belediye ve 19.45’de de Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmaları oynanacak. 28 Şubat Perşembe günü yarı final müsabakalarının oynanacağı kupada final heyecanı ise 2 Mart Cumartesi günü yaşanacak.