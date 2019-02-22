0553 313 94 23

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 20. hafta heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 20.

22 Şubat 2019 Cuma 12:04
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 20. hafta heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 20. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 20. hafta heyecanı yarın ve 24 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Mersin Büyükşehir Belediyesi - Fenerbahçe ile Kırçiçeği Bodrum - Gündoğdu Adana Basketbol karşılaşacak. Galatasaray, deplasmanda Kayseri Basketbol ile oynayacakken, hafta Canik Belediye - Beşiktaş maçı ile sona erecek.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 20. haftanın programı şöyle:



Yarın


14.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi - Fenerbahçe


14.00 Kırçiçeği Bodrum - Gündoğdu Adana Basketbol



24 Şubat Pazar


14.00 Galatasaray - Bellona Kayseri Basketbol


16.00 Botaş - İzmit Belediyespor


16.00 İstanbul Üniversitesi - OGM Ormanspor


16.30 Hatay BŞB. - Çukurova Basketbol


16.30 Canik BLD. - Beşiktaş

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan geniş çaplı deniz tatbikatı
    1. İran'dan geniş çaplı deniz tatbikatı
    2. Serin: "Anne babalar yüzünden ergenlik..
    3. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden..
    4. Kosova’nın 11’inci yılı kutlandı
    5. Hokey Federasyonu’ndan Burhan Gül’e..
    6. Şahin’in projeleri, üniversite..
    7. Sakarya’da "change oto" operasyonu: 4..
    8. A Milli Erkek Judo Takımı'nın Japonya..
    9. 10 bin öğrenciye 27 bin spor malzemesi
    10. Doğanoğlu’nun seçim ofisi açıldı
    11. Trabzon’da “Gürcistan Yatırım..
    12. Gençlerle “AB sohbeti”
    13. Park halindeki otomobilin lastiğini..
    14. Bakan duyurdu: En geç bir aya kadar..
    15. Suudi Prens, Çin Seddi’ni ziyaret etti
    16. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    17. Vali Memiş ve Taşkesenligil’e forma
    18. Hakkari Belediyenden buz kırma ve..
    19. Judoda Türkiye 3.’sü oldu
    20. Başkan Tok’tan sözleşme müjdesi
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...