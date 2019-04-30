Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
- BOTAŞ: 82 - Çukurova Basketbol: 72- Başkent ekibi sahasında aldığı galibiyetle seride durumu 2-1'e getirdi30 Nisan 2019 Salı 20:16
Salon: Ankara
Hakemler: Emin Moğulkoç, Murat Ciner, Fatih Güler
BOTAŞ: Büşra Akbaş 13, Olcay Turgut Çakır 16, Cuic 14, Krivacevic 14, Williams 13, Kübra Erat 6, Garrick 6
Çukurova Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 5, Gray 23, Gökşen Fitik 3, Ndour 11, Bone 16, Sevgi Uzun, Şaziye İvegin Üner 12, Meltem Avcı 2
1. Periyot: 19-10
Devre: 37-27
3. Periyot: 61-51
ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında BOTAŞ, sahasında Çukurova Basketbol'u 82-72 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin dördüncü maçı, 2 Mayıs Perşembe günü yine Ankara'da oynanacak.
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