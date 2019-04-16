Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off - Çukurova Basketbol: 101 - OGM Ormanspor: 53



Salon: Servet Tazegül Hakemler: Sinem Tetik, Fatih Güler, Göksun Öz Çukurova Basketbol: Bone 17, Gökşen Fitik, Pelin Derya Bilgiç 17, Gray 14, Ndour 21, Şaziye İvegün Üner 3, Mestdagh 12, Sevgi Uzun 5, Meltem Avcı 12 OGM Ormanspor: Dila Aşkın 2, Nilay Kartaltepe 8, Naile Çırak 2, Ruzickova 19, Damla Gezgin 9, Ladin Özel, Gardner 8, Özge Kavurmacıoğlu 5 1. Periyot: 28-7 Devre: 44-28 3. Periyot: 80-38

MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Çukurova Basketbol, sahasında OGM Ormanspor'u 101-53 yendi. Çukurova Basketbol, toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride 1-0 öne geçerek avantaj yakaladı.



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