Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
- Çukurova Basketbol: 101 - OGM Ormanspor: 5316 Nisan 2019 Salı 20:11
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Sinem Tetik, Fatih Güler, Göksun Öz
Çukurova Basketbol: Bone 17, Gökşen Fitik, Pelin Derya Bilgiç 17, Gray 14, Ndour 21, Şaziye İvegün Üner 3, Mestdagh 12, Sevgi Uzun 5, Meltem Avcı 12
OGM Ormanspor: Dila Aşkın 2, Nilay Kartaltepe 8, Naile Çırak 2, Ruzickova 19, Damla Gezgin 9, Ladin Özel, Gardner 8, Özge Kavurmacıoğlu 5
1. Periyot: 28-7
Devre: 44-28
3. Periyot: 80-38
MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Çukurova Basketbol, sahasında OGM Ormanspor'u 101-53 yendi.
Çukurova Basketbol, toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride 1-0 öne geçerek avantaj yakaladı.
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