Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 82 - Bellona Kayseri: 68 Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin son haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bellona Kayseri 82-68’lik skorla mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin son haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bellona Kayseri 82-68’lik skorla mağlup etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor bu sonuçla Play-Off’ta Galatasaray’la eşleşti.



Salon: Antakya

Hakemler: Kerem Yılmaz xx, Halil Erkoç xx, Nazli Çisil Güngör xx

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay xx, Yeliz Doğan xx 6, İlsu Darıcıoğlu xx 3, Cansu Köksal xxx 9, Snytsina xxx 15, Williams xxx 20, Hülya Çoklar xx 6, Amber Harris xx 4, Gizem Başaran xx 6, Gajic xxx 13, Gizem Havare x

Bellona Kayseri: Derya Kavak xx 5, Ezgi Manlacı xx 2, Aysun Yılmaz x, Majamljkovıc xx 9, Lucaivankovic xx 7, Fatma Dikmen xx 6, Gizem Sezer x 1, Cansu Çolak x 2, Gamze Takmaz xxx 19, Melike Oral x 2, Ifunanya Ibekwe xxx 15

1. Periyot: 17-17

Devre: 39-35 (Hatay lehine)

3. Periyot: 56-53 (Hatay lehine)

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