Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 75 - B. Kayseri Basketbol: 69 Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Galatasaray, sahasında Bellona Kayseri Basketbol’u 75-69 mağlup etti.



Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Fatih Güler, Umut Özgün Ergün, Ahmet Murat Arıkanlı

Galatasaray: Sinem Ataş x 5, Işıl Alben xxx 16, Grigalauskyte x 2, Macaulay xx 14, Jefferson xxxx 23, Farhiya Abdi xx 13, Şerife Alperi Onar x 2, İnci Güçlü x, İrem Naz Topuz x, Sude Yılmaz x, Eda Şahin x

Başantrenör: Efe Güven

Bellona Kayseri Basketbol: Ivankovic xx 16, Ibekwe xx 14, Ezgi Manlacı x 1, Gamze Takmaz xx 8, Sims xxxx 26, Meryem Gültekin x 4, Gizem Sezer x, Melike Tuğba Oral x

Başantrenör: Ayhan Avcı

1. Periyot: 17-17

Devre: 36-41 (B. Kayseri Basketbol lehine)

3. Periyot: 48-59 (B. Kayseri Basketbol lehine)

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