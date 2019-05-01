Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 49 - Fenerbahçe: 57
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi 4.01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:47
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 57-49’luk skorla yenerek seride durumu 2-2’ye getirdi. Toplamda 3 galibiyete ulaşan ekibin finale çıkacak serinin 5. maçı sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Ergin Sarı xx, Süleyman Dağder Dağlı xx
Galatasaray: Eda x, İrem x 2, Sinem x, Işıl Alben xx 5, Farhiya Abdi xx 11, İnci x 2, Monika Grigalauskyte x, Macaulay xx 13, Sude x, Moriah Jefferson xxx 16
Başantrenör: Efe Güven
Fenerbahçe: Ayşe x, Birsel xx 9, Vaughn x 2, Kelsey Plum xxx 12, Tuğçe xx 14, Özge x, Zandalasini xxx 16, Kiah Stokes xx 4
Başantrenör: Valerie Garnier
1. Periyot: 17-18 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 25-29 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 32-41 (Fenerbahçe lehine)
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