Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 79 - OGM Ormanspor: 80



Salon: Servet Tazegül Hakemler: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Mustafa Candemir Tabak

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 5, Melis Talay 6, Petronyte 25, Cado 8, Walker 23, Burcu Çiğil, Gülşah Gümüşay, Anderson 12 OGM Ormanspor: Copper 24, Nilay Kartaltepe 8, Naile Çırak 8, Ruzickova 14, Damla Gezgin 11, Dila Aşkın 6, Özge Kavurmacıoğlu 4, Miray Şahin 5 1. Periyot: 12-21 Devre: 39-41

3. Periyot: 65-58

MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 80-79 mağlup etti. Takımlar sahaya "Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." pankartıyla çıktı.

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