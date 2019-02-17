Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Fenerbahçe: 100 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 65



Salon: Metro Enerji Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ogün Cılız, Murat Danışan Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Tuğçe Canıtez 10, Plum 25, Vaughn 10, Verameyenka 12, Ayşe Cora 9, Tilbe Şenyürek, Merve Arı, Hartley 24, Esra Ural Topuz 3, Özge Yavaş 2 Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gizem Başaran 2, Snytsina 26, Gajic 8, Merve Aydın 5, Williams 6, Ayşegül Günay, Cansu Köksal 16, Hülya Çoklar, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu 2 1. Periyot: 23-17 Devre: 46-36 3. Periyot: 78-55 Beş faulle çıkan: 37.56 Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 35 sayı farkla 100-65 yendi.

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