Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Fenerbahçe: 100 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 6517 Şubat 2019 Pazar 18:21
Salon: Metro Enerji
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ogün Cılız, Murat Danışan
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Tuğçe Canıtez 10, Plum 25, Vaughn 10, Verameyenka 12, Ayşe Cora 9, Tilbe Şenyürek, Merve Arı, Hartley 24, Esra Ural Topuz 3, Özge Yavaş 2
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gizem Başaran 2, Snytsina 26, Gajic 8, Merve Aydın 5, Williams 6, Ayşegül Günay, Cansu Köksal 16, Hülya Çoklar, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu 2
1. Periyot: 23-17
Devre: 46-36
3. Periyot: 78-55
Beş faulle çıkan: 37.56 Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 35 sayı farkla 100-65 yendi.
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