0553 313 94 23

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Fenerbahçe: 100 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 65

17 Şubat 2019 Pazar 18:21
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Metro Enerji

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ogün Cılız, Murat Danışan

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Tuğçe Canıtez 10, Plum 25, Vaughn 10, Verameyenka 12, Ayşe Cora 9, Tilbe Şenyürek, Merve Arı, Hartley 24, Esra Ural Topuz 3, Özge Yavaş 2

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gizem Başaran 2, Snytsina 26, Gajic 8, Merve Aydın 5, Williams 6, Ayşegül Günay, Cansu Köksal 16, Hülya Çoklar, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu 2

1. Periyot: 23-17

Devre: 46-36

3. Periyot: 78-55

Beş faulle çıkan: 37.56 Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor)


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 35 sayı farkla 100-65 yendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:21
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe
  3. Hatay Büyükşehir Belediyespor
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Meydanı'nı açan Bay Kemal'e büyük tepki: Hani kontrollü darbeydi?
    1. 15 Temmuz Meydanı'nı açan Bay Kemal'e..
    2. Voleybol: Toplu sonuç
    3. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    4. Maçın ardından
    5. Pazardaki balıkçıdan İmamoğlu’na..
    6. Polis Başmüfettişi Sula: “Terörle..
    7. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 -..
    8. İlkay'a göre turun favorisi Manchester..
    9. CHP’li İnce: “Türkiye, üretim..
    10. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    11. AK Parti'nin Balıkesir mitingi
    12. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    13. Katil Esed ve Rusya, Türk yardım..
    14. Aktaş Gümüşhanelilerle horon tepti
    15. "O gece doğal millet mutabakatı ortaya..
    16. Üniversite mezunları ne kadar askerlik..
    17. Bozbey’den ruhsat cevabı: "Bunu..
    18. Yelken: 2019 İzmir Kış Trofesi
    19. Önlisans mezunları ne kadar askerlik..
    20. Kılıçdaroğlu'ndan Şero'lu "Kediler..
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması