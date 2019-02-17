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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Çukurova Basketbol: 120 - İstanbul Üniversitesi: 46

17 Şubat 2019 Pazar 15:53
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sertan Kırklar, İsmail Binbir, Serhat Dülker

Çukurova Basketbol: Bone 29, Sera Özelçi 3, Pelin Derya Bilgiç 10, Iagupova 16, Naumenko 14, Şaziye İvegin Üner 9, Sevgi Uzun 6, Gray 13, Meltem Avcı 20

İstanbul Üniversitesi: Watkins 2, Feride Şevval Akalan 8, Gülse Uğur 8, Yasemin Güneş 8, Fall 2, Kardelen Gezgin 5, Meltem Topaloğlu, Şuğranur Hatice Sönmez 5, Eylül Minez 6, Hande Güven 2, Ceren Taylan

1. Periyot: 29-10

Devre: 56-24

3. Periyot: 93-33


MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 120-46 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:53
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