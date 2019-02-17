Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Beşiktaş: 69 - BOTAŞ: 70



Salon: BJK Akatlar Hakemler: Önder Yılmaz, Abdullah Koputan, Anıl Veziroğlu Beşiktaş: Esra Erden Atacan 14, Mitchell 18, Akhator 10, Kübra Siyahdemir 3, Bahar Çağlar 6, Epoupa 4, Mircheva 14 BOTAŞ: Kübra Erat 8, Olcay Çakır Turgut 11, Cuic 7, Krivacevic 8, Williams 8, Büşra Akbaş 20, Melis Gülcan 2, Sehernaz Çidal 6 1. Periyot: 18-18 Devre: 35-37 3. Periyot: 47-52

İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş'ı 70-69 yendi.

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