Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bellona Kayseri Basketbol: 106 - Canik Belediyespor: 8116 Şubat 2019 Cumartesi 17:50
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Turgut Işık, Cemil Uygül, Mustafa Candemir Tabak
Bellona Kayseri Basketbol: Sims 33, Ezgi Manlacı 5, Meryem Gültekin 4, Gamze Takmaz 11, Ibekwe 26, Ivankovic 3, Gizem Sezer 13, Tuğba Oral 6, Aysun Yararbaş Yılmaz 3, Fatma Dikmen 2
Canik Belediyespor: Gülşah Duman 10, Dilara Tongar 12, Deniz Çolakoğlu 4, Holmes 19, James 30, Candide Öztürk 6, Betül Kutlu
1. Periyot: 21- 19
Devre: 42 - 35
3. Periyot: 72 - 51
KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, Canik Belediyespor'u 106-81 yendi.
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