Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri Basketbol: 106 - Canik Belediyespor: 81

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi Hakemler: Turgut Işık, Cemil Uygül, Mustafa Candemir Tabak Bellona Kayseri Basketbol: Sims 33, Ezgi Manlacı 5, Meryem Gültekin 4, Gamze Takmaz 11, Ibekwe 26, Ivankovic 3, Gizem Sezer 13, Tuğba Oral 6, Aysun Yararbaş Yılmaz 3, Fatma Dikmen 2 Canik Belediyespor: Gülşah Duman 10, Dilara Tongar 12, Deniz Çolakoğlu 4, Holmes 19, James 30, Candide Öztürk 6, Betül Kutlu 1. Periyot: 21- 19 Devre: 42 - 35 3. Periyot: 72 - 51

KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, Canik Belediyespor'u 106-81 yendi.

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