Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Gündoğdu Adana Basketbol: 80 - Galatasaray: 94



Salon: Menderes Hakemler: Sami Özel, Yiğit Gönültaş, İzel Deniz Pehlivan Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 12, Marginean 16, Fatmanur Karakaş 14, Sanem Gamze Zeren 13, Stafford 18, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Bouthours, Sevgi Tonguç Galatasaray: Sinem Ataş 12, Işıl Alben 14, Abdi 11, Macaulay 16, Jefferson 4, Eda Şahin, Şerife Alperi Onar 14, İrem Naz Topuz, Nazlı Bircan Gökdemir 2, İnci Güçlü, Monika 17, Sude Yılmaz 4 1. Periyot: 21-27 Devre: 37-46 3. Periyot: 62-73

ADANA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 94-80 yendi. Öte yandan, skor tabelasının 2. dakikada arızalanması nedeniyle karşılaşma yaklaşık 20 dakika durdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.