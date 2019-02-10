Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 86 - İzmit Belediyespor: 72



Salon: Antakya Hakemler: Uğur Özen, Kerem Yılmaz, Muhammed Murat Zafer Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 2, Yeliz Doğan 4, İlsu Darıcıoğlu 2, Snytsina 9, Cansu Köksal 14, Williams 31, Gizem Havare, Gizem Başaran 16, Merve Aydın 8 İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız 4, Marina Baş 21, Nicole Hart 21, Emel Sığırcı 3, Gizem Yavuz 13, Nazlıcan Ölçek, Ceyda Sinan 5 1. Periyot: 26-19 Devre: 49-32 3. Periyot: 64-50

HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İzmit Belediyespor'u 86-72 yendi.

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