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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 86 - İzmit Belediyespor: 72

10 Şubat 2019 Pazar 18:41
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Antakya

Hakemler: Uğur Özen, Kerem Yılmaz, Muhammed Murat Zafer

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 2, Yeliz Doğan 4, İlsu Darıcıoğlu 2, Snytsina 9, Cansu Köksal 14, Williams 31, Gizem Havare, Gizem Başaran 16, Merve Aydın 8

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız 4, Marina Baş 21, Nicole Hart 21, Emel Sığırcı 3, Gizem Yavuz 13, Nazlıcan Ölçek, Ceyda Sinan 5

1. Periyot: 26-19

Devre: 49-32

3. Periyot: 64-50


HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İzmit Belediyespor'u 86-72 yendi.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 18:41
  1. Basketbol
  2. Hatay Büyükşehir Belediyespor
  3. İzmit Belediyespor
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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