Kadınlar Basketbol Süper Ligi - İstanbul Üniversitesi: 58 - Fenerbahçe: 89



Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis, Nazlı Çişil Güngör İstanbul Üniversitesi: Gülse Uğur 2, Neslişah Cora, Eylül Minez 5, Meltem Topaloğlu 1, Kardelen Gezgin 3, Yasemin Güneş 16, Hande Güven 4, Fall 5, Watkins 22 Fenerbahçe: Özge Yavaş 5, Stokes 16, Merve Arı 2, Tuğçe Canıtez 13, Zandalasini 13, Verameyenka 8, Ayşe Cora 9, Hartley 19, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek 2 1. Periyot: 20-23 Devre: 35-41 3. Periyot: 44-67

İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 89-58 mağlup etti.

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