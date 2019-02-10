Kadınlar Basketbol Süper Ligi Gündoğdu Adana Basketbol: 77 - Bellona Kayseri Basketbol: 83

Salon: Menderes Hakemler: Önder Yılmaz, Benhür İrcel, Alican Alıcı Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 15, Manolya Kurtulmuş 6, Marginean 13, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Bouthors 4, Fatmanur Karakaş 3, Sanem Gamze Zeren 22, Stafford 11 Bellona Kayseri Basketbol: Sims 21, Meryem Gültekin, Ezgi Manlacı 6, Aysu Yararbaş Yılmaz, Miljkovic, Ivankovic 24, Gizem Sezer 6, Gamze Takmaz, Melike Tuğba Oral 7, Ibekwe 19 1. periyot: 18-19 Devre: 29-43 3. periyot: 45-68

ADANA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 83-77 yendi.

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