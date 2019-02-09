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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Galatasaray: 74 - OGM Ormanspor: 71

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:25
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Mustafa Akıllıoğlu, Murat Danışan

Galatasaray: Sinem Ataş, Farhiya Abdi 7, Jefferson 27, Şerife Alperi Onar 5, Eda Şahin, Işıl Alben 14, Macaulay 11, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz 7, Grigalauskyte 3

OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 18, Henry 10, Copper 18, Damla Gezgin 6, Miray Şahin 3, Gardner 4, Naile Çırak, Özge Kavurmacıoğlu, Ruzickova 12

1. Periyot: 13-24

Devre: 39-37

3. Periyot: 54-53


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, sahasında OGM Ormanspor'u 74-71 mağlup etti.

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:25
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  4. OGM Ormanspor

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