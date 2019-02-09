Kadınlar Basketbol Süper Ligi Kırçiçeği Bodrum: 58 - Çukurova Basketbol: 140



Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Kemal Digilli, Seda Esen Kırçiçeği Bodrum: Halime Vural 7, Büşra Turan 4, Beril Albayrak 17, Deniz Ataer 4, Aycan Birgül Aktaş, Begüm Taşkın 3, Kübra Turan 2, Banks 21 Çukurova Basketbol: Bone 26, Şaziye İvegin Üner 17, Mestdagh 24, Sera Özelçi 9, Pelin Derya Bilgiç 13, Sevgi Uzun 4, Gray 10, Meltem Avcı 21, Naumenko 16 1. Periyot: 14-44 Devre: 31-72 3. Periyot: 43-109

MUĞLA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi 18. haftasında namağlup lider Çukurova Basketbol, galibiyeti bulunmayan son sıradaki Kırçiçeği Bodrum'u deplasmanda 82 sayı farkla 140-58 yendi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.