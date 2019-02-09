Kadınlar Basketbol Süper Ligi - BOTAŞ: 91 - Canik Belediyespor: 58



Salon: Ankara Hakemler: Murat Ciner, Umut Özgün Ergün, Samet Erdoğan BOTAŞ: Cuic 24, Melis Gülcan 19, Büşra Akbaş 5, Kübra Arat 7, Williams 4, Erdenay Topçu 13, Olcay Çakır Turgut, Krivacevic 10, Sehernaz Çidal 9 Canik Belediyespor: Gülşah Duman 4, Dilara Tongar 2, Deniz Çolakoğlu 7, Holmes 10, James 27, Candide Öztürk 2, Betül Kutlu 6, İrem Gökçe Atasayar 1. Periyot: 24-9 Devre: 46-26 3. Periyot: 65-41 Beş faulle çıkan: 34.37 James (Canik Belediyespor)

ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında BOTAŞ, sahasında Canik Belediyespor'u 91-58 yendi.

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