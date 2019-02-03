Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Çukurova Basketbol: 87 - Galatasaray: 5803 Şubat 2019 Pazar 17:56
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Umut Özgün Ergün, Sedef Yarıcı
Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 13, Sevgi Uzun 10, Lagupova 16, Naumenko 12, Ndour 12, Şaziye İvegün Üner, Sera Özelçi 6, Pelin Derya Bilgiç 5, Gray 9, Meltem Avcı 4,
Galatasaray: Şerife Alperi Onar 2, Işıl Alben 8, Abdi 3, Grigaluskyte 9, Macaulay 2, Eda Şahin 7, İrem Naz Topuz 2, Sinem Ataş 11, Nazlı Bircan Gökdemir, İnci Güçlü 3, Jeferson 11,
1. Periyot: 28-12
Devre: 56-23
3. Periyot: 74-43
MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Galatasaray'ı 87-58 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.
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