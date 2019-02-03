Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Beşiktaş: 78 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70



Salon: BJK Akatlar Hakemler: Sami Özel, Ahmet Kemal Digilli, İzel Deniz Pehlivan Beşiktaş: Epoupa 13, Mitchell 30, Kübra Siyahdemir 11, Akhator 13, Bahar Çağlar 11, Mircheva, Esra Erden Atacan, Bahar Yapar, Melek Uzunoğlu, Hilal Bayraktar Hatay Büyükşehir Belediyespor: Merve Aydın 13, Cansu Köksal 12, Gajic, Gizem Başaran 15, Williams 23, Ayşegül Günay, Hülya Çoklar 2, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu 3 1. Periyot: 18-10 Devre: 40-31 3. Periyot: 60-52 Beş faulle çıkan: 39.19 Esra Erden Atacan (Beşiktaş)

İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 78-70 yendi.

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