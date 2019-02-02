Kadınlar Basketbol Süper Ligi - İzmit Belediyespor: 65 - İstanbul Üniversitesi: 56



Salon: Kocaeli Atatürk Hakemler: Turgut Işık, Abdullah İlik, Nihat Çetin İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 7, Ferda Yıldız 3, White 11, Melike Bakıroğlu 5, Marina Baş 16, Hart 7, Emel Sığırcı 4, Gizem Yavuz 10, Nazlıcan Ölçek, Ceyda Sinan 2 İstanbul Üniversitesi: Watkins 21, Kardelen Gezgin 5, Meltem Topaloğlu 2, Feride Şevval Akalan 8, Şuğranur Hatice Sönmez, Eylül Minez, Gülse Uğur, Yasemin Güneş, Hande Güven 4, Ceren Taylan, İlayda Güner 4, Fall 12 1. Periyot: 17-12 Devre: 37-33 3. Periyot: 47-43

KOCAELİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 65-56 yendi.

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