Kadınlar Basketbol Süper Ligi - İstanbul Üniversitesi: 64 - Beşiktaş: 94



Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü Hakemler: Ergin Sarı, Mustafa Akıllıoğlu, Alper Elçikoca İstanbul Üniversitesi: Yasemin Güneş 10, Feride Şevval Akalan 9, Gülse Uğur 14, Fall 4, Watkins 13, Hande Güven, Eylül Minez 2, Meltem Topaloğlu 5, Kardelen Gezgin 7, Şuğranur Hatice Sönmez Beşiktaş: Bahar Çağlar 8, Esra Erden Atacan 6, Kübra İmren Siyahdemir 14, Akhator 13, Mitchell 18, Bahar Yapar 6, Epoupa 14, Mircheva 9, Aleyna Baday, Elif Bayram, Nisa Yalçın 4, Melek Uzunoğlu 2 1. Periyot: 17-24

Devre: 35-47

3. Periyot: 48-69

İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 94-64 yendi.



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