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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 104 - Canik Belediyespor: 69

26 Ocak 2019 Cumartesi 18:24
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Antakya

Hakemler: Aydın Karaçam, Seyhan Topaloğlu, Nazlı Çisil Güngör

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 18, Cansu Köksal 14, Gajic 10, Merve Aydın 14, Williams 9, Ayşegül Günay 15, Yeliz Doğan 3, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar 4, Gizem Havare 4, Gizem Başaran 13

Canik Belediyespor: Dilara Tongar 14, Deniz Çolakoğlu 16, Gülşah Duman, Holmes 8, James 21, İrem Yılmaz, Betül Kutlu 8, Candide Öztürk 2, Neslihan Demir, İrem Gökçe Atasayar

1. Periyot: 34-19

Devre: 54-33

3. Periyot: 85-51


HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Canik Belediyespor'u 104-69 yendi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 18:24
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