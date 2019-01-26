Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 104 - Canik Belediyespor: 69



Salon: Antakya Hakemler: Aydın Karaçam, Seyhan Topaloğlu, Nazlı Çisil Güngör Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 18, Cansu Köksal 14, Gajic 10, Merve Aydın 14, Williams 9, Ayşegül Günay 15, Yeliz Doğan 3, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar 4, Gizem Havare 4, Gizem Başaran 13 Canik Belediyespor: Dilara Tongar 14, Deniz Çolakoğlu 16, Gülşah Duman, Holmes 8, James 21, İrem Yılmaz, Betül Kutlu 8, Candide Öztürk 2, Neslihan Demir, İrem Gökçe Atasayar 1. Periyot: 34-19 Devre: 54-33 3. Periyot: 85-51

HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Canik Belediyespor'u 104-69 yendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.