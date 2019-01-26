Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Gündoğdu Adana Basketbol: 68 - Çukurova Basketbol: 93



Salon: Menderes Hakemler: Sertan Kırklar, Abdullah Koputan, Serhat Dülker Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 9, Marginean 25, Bouthors 2, Fatmanur Karakaş 10, Sanem Gamze Zeren 9, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Sevgi Tonguç 8, Bensu Deniz Zereyak, Betül Erkoyuncu, Kübra Yiğit 3, Bahar Kocaoğlu Çukurova Basketbol: Bone 21, Şaziye İvegin Üner 2, Gökşen Fitik 2, Gray 10, Meltem Avcı 5, Mestdagh 18, Pelin Derya Bilgiç 10, Sevgi Uzun 8, Gueye 17, Sera Özelçi 1. Periyot: 17-22 Devre: 37-34 3. Periyot: 54-62

ADANA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında lider Çukurova Basketbol, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 93-68 yendi.

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