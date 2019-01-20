Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Canik Belediyespor: 79 - İstanbul Üniversitesi: 7220 Ocak 2019 Pazar 18:43
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ogün Cılız, Münevver Özemre
Canik Belediyespor: Gülşah Duman 11, Dilara Tongar 23, Deniz Çolakoğlu 17, Candide Öztürk 11, Holmes 15, James 2
İstanbul Üniversitesi: Watkins 26, Kardelen Gezgin 6, Feride Şevval Akalan 17, Gülse Uğur 3, Yasemin Güneş 10, Hande Güven, Fall 10
1. periyot: 20-20
Devre: 41-39
3. periyot: 51-55
Normal süre: 66-66
5 faulle çıkan: 35.02 James (Canik Belediyespor)
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Canik Belediyespor, uzatmaya giden maçta İstanbul Üniversitesi'ni 79-72 mağlup etti.
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