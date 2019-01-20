Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Canik Belediyespor: 79 - İstanbul Üniversitesi: 72



Salon: Mustafa Dağıstanlı



Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ogün Cılız, Münevver Özemre



Canik Belediyespor: Gülşah Duman 11, Dilara Tongar 23, Deniz Çolakoğlu 17, Candide Öztürk 11, Holmes 15, James 2 İstanbul Üniversitesi: Watkins 26, Kardelen Gezgin 6, Feride Şevval Akalan 17, Gülse Uğur 3, Yasemin Güneş 10, Hande Güven, Fall 10 1. periyot: 20-20 Devre: 41-39 3. periyot: 51-55 Normal süre: 66-66 5 faulle çıkan: 35.02 James (Canik Belediyespor)







İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Canik Belediyespor, uzatmaya giden maçta İstanbul Üniversitesi'ni 79-72 mağlup etti.



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