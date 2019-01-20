Kadınlar Basketbol Süper Ligi - BOTAŞ: 71 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 72



Salon: Ankara Hakemler: Turgut Işık, Tolga Edis, Serdar Saraç BOTAŞ: Cuic 10, Olcay Çakır Turgut 9, Melis Gülcan 9, Kübra Erat 3, Williams 25, Büşra Akbaş 5, Sehernaz Çidal, Krivacevic 10 Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 10, Williams 19, Gizem Başaran 8, Merve Aydın, Gajic 14, Cansu Köksal 21, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar 1. periyot: 20-28 Devre: 40-39 3. periyot: 59-47

ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda BOTAŞ'ı 72-71 yendi.

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