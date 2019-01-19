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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- İzmit Belediyespor: 84 - Galatasaray: 86

19 Ocak 2019 Cumartesi 20:26
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Ergin Sarı, Ozan Gönen, Halil Erkoç

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 9, Ferda Yıldız 1, White 26, Melike Bakırcıoğlu 13, Marina Baş 11, Hart 4, Gizem Yavuz 14, Nazlıcan Ölçek, Ceyda Sinan 6

Galatasaray: Eda Şahin, Şerife Alperi Onar 19, İrem Naz Topuz, Sinem Ataş, Işıl Alben 16, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Abdi 8, İnci Güçlü 2, Grigalauskyte 10, Macaulay 12, Sude Yılmaz, Jefferson 17

1. Periyot: 25-24

Devre: 43-48

3. Periyot: 58-60

Normal süre: 77-77


KOCAELİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, uzatmaya giden maçta İzmit Belediyespor'u rakip sahada 86-84 yendi.

Normal süresi 77-77 berabere biten maçı kazanan Galatasaray, bu sonuçla ligde 9. galibiyetini alırken, İzmit Belediyespor 9. kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 26 sayı ile İzmit Belediyespor takımından White oldu.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 20:26
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