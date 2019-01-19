Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Bellona Kayseri Basketbol: 74 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 89



Salon: Kadir Has Kongre Merkezi Hakemler: Orkun Yurtdaş, Mustafa Akıllıoğlu, Serhat Dülker Bellona Kayseri Basketbol: Sims 25, Meryem Gültekin, Ezgi Manlacı 3, Gamze Takmaz 14, Ibekwe 18, Ivankovic 10, Gizem Sezer 2, Miljkovic 2 Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 22, Burcu Çiğil 2, Melis Talay 3, Petronyte 19, Anderson 9, Cado 26, Walker 8, Gonca Karataş 1. Periyot: 14 - 17 Devre: 35 - 47 3. Periyot: 55 - 70

KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. hafta karşılaşmasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 89-74 yendi.



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