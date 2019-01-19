Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Çukurova Basketbol: 75 - OGM Ormanspor: 6219 Ocak 2019 Cumartesi 16:00
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Aydın Karaçam, Uygar Kurt, Hande Öztürk
Çukurova Basketbol: Şaziye İvegin Üner 2, Sevgi Uzun 4, Iagupova 20, Naumenko 18, Gueye 7, Sera Özelçi 2, Pelin Derya Bilgiç 4, Gray 11, Meltem Avcı 7
OGM Ormanspor: Copper 19, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak, Gardner 17, Henry 15, Ruzickova, Damla Gezgin, Miray Şahin 6
1. Periyot: 24-10
Devre: 41-27
3. Periyot: 55-43
MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında OGM Ormanspor'u 75-62 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.
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