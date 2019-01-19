0553 313 94 23

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Fenerbahçe: 102 - Gündoğdu Adana Basketbol: 65

19 Ocak 2019 Cumartesi 14:54
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Metro Enerji

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah İlik, İzel Deniz Pehlivan

Fenerbahçe: Plum 26, Hartley 9, Ayşe Cora 24, Tuğçe Canıtez 13, Verameyenka 8, Esra Ural Topuz 4, Özge Yavaş 1, Tilbe Şenyürek 4, Vaughn 11, Merve Arı 2

Gündoğdu Adana Basketbol: Sanem Gamze Zeren 3, Marginean 22, Fatmanur Karakaş 7, Zeynep Öykü Kalbisağde 14, Boyd 15, Bahar Kocaoğlu, Bouthors, Sevgi Tonguç 4, Bensu Deniz Zereyak

1. Periyot: 30-11

Devre: 58-27

3. Periyot: 83-45

Beş faulle çıkan: 36.00 Sanem Gamze Zeren (Gündoğdu Adana Basketbol)


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gündoğdu Adana Basketbol'u 102-65 yendi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 14:54
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe
  3. Gündoğdu Adana Basketbol
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: TFF 2. Lig
    1. Futbol: TFF 2. Lig
    2. UID burslusu çocuklar başkent..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik..
    4. AK Parti Samsun belediye başkan..
    5. Hükümet interneti tamamen kesti!
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne..
    7. Erdoğan, Samsun'da eski stadyumun..
    8. Altın üretimi 2018'de yüzde 20 arttı
    9. Haç atma töreninde ezan okununca...
    10. Voleybol: Efeler Ligi
    11. Halıcı'dan Mansur Yavaş'a tepki
    12. 12 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti..
    13. Bülent Arınç beraat etti!
    14. Ülkede askeri üsse saldırı! 73 örgüt..
    15. Kızı Diğdem'i böyle öldürmüş! Kan..
    16. Orman'dan Galatasaray'a olay gönderme!
    17. Mazgalı böyle çaldı!
    18. AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı
    19. Fikret Orman, Ankara'da kongre..
    20. İsrail'in Hamas'la esir takası yapmak..
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Araştırma şirketinin başkanından iddia: Partinin adı değişecek, Abdullah Gül başa geçecek!
    Araştırma şirketinin başkanından iddia: Partinin adı değişecek, Abdullah Gül başa geçecek!
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı