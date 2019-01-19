Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Fenerbahçe: 102 - Gündoğdu Adana Basketbol: 6519 Ocak 2019 Cumartesi 14:54
Salon: Metro Enerji
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah İlik, İzel Deniz Pehlivan
Fenerbahçe: Plum 26, Hartley 9, Ayşe Cora 24, Tuğçe Canıtez 13, Verameyenka 8, Esra Ural Topuz 4, Özge Yavaş 1, Tilbe Şenyürek 4, Vaughn 11, Merve Arı 2
Gündoğdu Adana Basketbol: Sanem Gamze Zeren 3, Marginean 22, Fatmanur Karakaş 7, Zeynep Öykü Kalbisağde 14, Boyd 15, Bahar Kocaoğlu, Bouthors, Sevgi Tonguç 4, Bensu Deniz Zereyak
1. Periyot: 30-11
Devre: 58-27
3. Periyot: 83-45
Beş faulle çıkan: 36.00 Sanem Gamze Zeren (Gündoğdu Adana Basketbol)
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gündoğdu Adana Basketbol'u 102-65 yendi.
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