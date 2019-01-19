Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Fenerbahçe: 102 - Gündoğdu Adana Basketbol: 65



Salon: Metro Enerji Hakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah İlik, İzel Deniz Pehlivan Fenerbahçe: Plum 26, Hartley 9, Ayşe Cora 24, Tuğçe Canıtez 13, Verameyenka 8, Esra Ural Topuz 4, Özge Yavaş 1, Tilbe Şenyürek 4, Vaughn 11, Merve Arı 2 Gündoğdu Adana Basketbol: Sanem Gamze Zeren 3, Marginean 22, Fatmanur Karakaş 7, Zeynep Öykü Kalbisağde 14, Boyd 15, Bahar Kocaoğlu, Bouthors, Sevgi Tonguç 4, Bensu Deniz Zereyak 1. Periyot: 30-11 Devre: 58-27 3. Periyot: 83-45 Beş faulle çıkan: 36.00 Sanem Gamze Zeren (Gündoğdu Adana Basketbol)

İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gündoğdu Adana Basketbol'u 102-65 yendi.



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