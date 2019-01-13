Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Hatay Büyükşehir Belediyespor: 60 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 6413 Ocak 2019 Pazar 18:44
Salon: Antakya
Hakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Mesut Öztürk
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 6, İlsu Darıcıoğlu 4, Snytsina 6, Cansu Köksal 13, Williams 9, Hülya Çoklar, Gizem Başaran, Merve Aydın 7, Gajic 15
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 8, Burcu Çiğil 4, Melis Talay 4, Petronyte 18, Anderson, Cado 14, Deniz Aygül, Walker 16
1. Periyot: 18-18
Devre: 29-27
3.Periyot: 49-45
HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 64-60 mağlup etti.
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