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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Galatasaray: 52 - Beşiktaş: 65

13 Ocak 2019 Pazar 17:51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Önder Yılmaz, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

Galatasaray: Işıl Alben 9, Şerife Alperi Onar, Abdi 5, Grigalauskyte 18, Macaulay 6, Jefferson 6, Sinem Ataş 2, Nazlı Bircan Gökdemir, İrem Naz Topuz 4, Eda Şahin, İnci Güçlü 2

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 3, Kübra İmren Siyahdemir 6, Mitchell 24, Akhator 12, Bahar Çağlar 10, Epoupa 10, Mircheva

1. Periyot: 15-18

Devre: 27-34

3. Periyot: 43-49


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 65-52 yendi.

Müsabakanın ilk dakikasında Abdi ve Macaulay ile skor üreterek maça 5-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, Macaulay'ın etkili oyunuyla 5. dakikayı 11-3'lük üstünlükle geride bıraktı. Bahar Çağlar ve Mitchell'in elinden basketler bulan Beşiktaş, periyodun bitimine 56 saniye kala 16-15 öne geçti. Siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 18-15 üstün tamamladı.

Beşiktaş, ikinci çeyreğin ilk dakikasında Akhator'un turnikesiyle farkı 5 sayıya (15-20) çıkardı. Sarı-kırmızılılar, oyuna dahil olan Işıl Alben'in skor üretmesiyle 15. dakikanın başında 20-20 beraberliği yakaladı. Epoupa ve Bahar Çağlar'ın basketleriyle rakibinin öne geçmesine izin vermeyen konuk takım, 16. dakikada yeniden farkı 5 sayıya (22-27) çıkardı. Çekişmeli giden müsabakada Işıl Alben'in yönlendirdiği Galatasaray, İrem Naz Topuz ve Grigalauskyte'nin basketleriyle 18. dakikada yeniden beraberliği sağladı: 27-27. Akhator, Mitchell ve Bahar Çağlar ile skor üreten Beşiktaş, devre arasına 34-27 önde girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Beşiktaş, savunmada ribauntları toplarken hücumda da Bahar Çağlar ve Mitchell ile etkinliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar, müsabakanın 25. dakikasında farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 32-44. Grigalauskyte, Işıl Alben ve İnci Güçlü ile skor bulan Galatasaray farkı tek hanelere indirse de Beşiktaş üçüncü çeyreği 49-43 önde bitirdi.

Son çeyreğe de etkili bir başlangıç yapan konuk takım, Mitchell ve Epoupa'dan aldığı skor katkısıyla 33. dakikada farkı 13 sayıya (43-56) çıkardı. Yakaladığı skor avantajını maç sonuna kadar taşıyan Beşiktaş, müsabakayı 65-52 kazandı.

Siyah-beyazlı takımda 24 sayı üreten Mitchell, maçın en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi takımda Grigalauskyte'nin 18 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu sonuçla Beşiktaş ligde 7. galibiyetini alırken, Galatasaray 6. kez mağlup oldu.


- Galatasaray taraftarı, Sefa Kalya'yı unutmadı


Sarı-kırmızılı taraftarlar, 2016'da hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler taraftar grubunun lideri Sefa Kalya'yı andı.

Maç öncesi tribünde "Sefa Kalya'yı rahmetle anıyoruz." yazılı pankart açan taraftarlar, "Sefa Kalya ölmedi, kalbimizde yaşıyor." şeklinde tezahüratta bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 17:51
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