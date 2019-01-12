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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Kırçiçeği Bodrum: 73 - Canik Belediyespor: 77

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:31
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Halil Erkoç, Hakan Gerey

Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 4, Beril Albayrak 10, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 22, Aycan Birgül Aktaş 4, Begüm Taşkın 3, Banks 28

Canik Belediyespor: Betül Kutlu, Gülşah Duman 9, Dilara Tongar 8, Deniz Çolakoğlu 9, Candide Öztürk 4, Holmes 22, James 25,

1. Periyot: 23-20

Devre: 45-41

3. Periyot: 56-61


MUĞLA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Canik Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 77-73 yendi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:31
  1. Basketbol
  2. Bodrum
  3. Canik Belediyespor
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  5. Kırç
  6. Kırçiçeği Bodrum

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