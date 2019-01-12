0553 313 94 23

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Gündoğdu Adana Basketbol: 84 - İzmit Belediyespor: 79

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:05
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Menderes

Hakemler: Uğur Özen, Murat Amaç, Muzaffer Vardarlı

Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 21, Marginean 36, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Fatmanur Karakaş 3, Sanem Gamze Zeren 19, Lucie Melek Bouthors, Sevgi Tonguç 2, Betül Erkoyuncu, Bahar Kocaoğlu

İzmit Belediyespor: White 22, Melike Bakırcıoğlu 16, Marina Baş 7, Gizem Yavuz 11, Ceyda Sinan 10, Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız, Emel Sığırcı, Nazlıcan Ölçek 8

1. Periyot: 25-25

Devre: 49-40

3. Periyot: 67-54

Beş faulle çıkanlar: 32.46 Betül Erkoyuncu (Gündoğdu Adana Basketbol), 34.09 Ferda Yıldız, 36.55 Marina Baş (İzmit Belediyespor)


ADANA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, sahasında İzmit Belediyespor'u 84-79 yendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:05
  1. Basketbol
  2. Gündoğdu Adana Basketbol
  3. İzmit Belediyespor
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Kocaeli'de 12 ilçe adayını açıkladı
    1. AK Parti Kocaeli'de 12 ilçe adayını..
    2. Edirne'de iğrenç olay! Kız öğrencileri..
    3. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
    4. Yol kenarındaki infazın arkasından..
    5. YSK'den seçmenlere uyarı
    6. Görme engellilerden "sarı çizgi" çağrısı
    7. YSK'dan seçmen kaydı açıklaması
    8. TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim..
    9. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    10. Bitlis'te kayak sezonu başladı
    11. Bolu'da 3 günde 58 evden hırsızlık..
    12. GÜNCELLEME - Mobilya atölyesinde yangın
    13. Yerel seçimlere katılacak parti sayısı..
    14. AK Parti, Kocaeli'nin ilçelerinden..
    15. Haftanın MVP'si Huertas
    16. Aman Perinçek, Bay Kemal duymasın!
    17. Futbol: Hazırlık maçı
    18. Fransa'daki patlamanın bilançosu belli..
    19. TSD Karadeniz Bölgesi Başkanlar Kurulu..
    20. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi