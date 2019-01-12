Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Çukurova Basketbol: 97 - Bellona Kayseri Basketbol: 6612 Ocak 2019 Cumartesi 15:54
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Murat Arıkanlı, Samet Erdoğan
Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 8, Sevgi Uzun 5, Meltem Avcı 6, Iagupova 18, Gueye 18, Bone 10, Şaziye İvegin Üner 10, Mestdagh 14, Pelin Derya Bilgiç 8
Bellona Kayseri Basketbol: Sims 14, Meryem Gültekin 5, Ivankovic 3, Gamze Takmaz 9, Ibekwe 21, Ezgi Manlacı 4, Miljkovic 6, Gizem Sezer 4, Aysun Yılmaz
1. Periyot: 26-19
Devre: 45-39
3. Periyot: 76-54
Beş faulle çıkan: 35.00 Sevgi Uzun (Çukurova Basketbol)
MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 97-66 yenerek, namağlup liderliğini sürdürdü.
YORUM YAZ