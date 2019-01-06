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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- İstanbul Üniversitesi: 56 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 80

06 Ocak 2019 Pazar 19:11
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Egemen Ercan, Halil Erkoç, Alican Alıcı

İstanbul Üniversitesi: Hande Güven 6, Meltem Topaloğlu, Yasemin Güneş 9, Watkins 12, Fall 4, Feride Şevval Akalan 11, Gülse Uğur 4, Eylül Minez, Ceren Taylan, Kardelen Gezgin 6, Şuğranur Hatice Sönmez 4

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Melisa Korkmaz, Melis Talay 9, Walker 15, Cado 10, Marche Anderson 18, Asena Yalçın, Petronyte 15, Burcu Çiğil 7, Avinar Kaya, Gonca Karataş 6

1. Periyot: 16-25

Devre: 28-45

3. Periyot: 38-67


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi'ni 80-56 yendi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 19:11
  1. Basketbol
  2. İstanbul Üniversitesi
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. Mersin Büyükşehir Belediyespor

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