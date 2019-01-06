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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Kırçiçeği Bodrum: 45 - BOTAŞ: 89

06 Ocak 2019 Pazar 16:23
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Bodrum Binnaz Karakaya

Hakemler: Sertan Kırklar, Ogün Cılız, Samet Erdoğan

Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 3, Beril Albayrak 4, Begüm Taşkın, Deniz Ataer 6, Banks 16, Kübra Turan 2, Aycan Birgül Aktaş, Ece Deniz Onat 2, Zivadinovic 12

BOTAŞ: Büşra Akbaş 10, Kübra Erat 2, Erdenay Topçu 10, Krivacevic 10, Williams 6, Aylin Darınç 4, Melis Gülcan 16, Olcay Çakır Turgut 7, Sehernaz Çidal 3, Cuic 12, Hatice Pelin Gülçelik 5, Işılay Eğin 4

1. Periyot: 11-19

Devre: 22-41

3. Periyot: 34-54


MUĞLA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve ilk yarının son haftasında BOTAŞ, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 89-45 yendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:23
  1. Bodrum
  2. BOTAŞ
  3. Kırçiçeği Bodrum
  4. Muğla
  5. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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