Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Kırçiçeği Bodrum: 45 - BOTAŞ: 8906 Ocak 2019 Pazar 16:23
Salon: Bodrum Binnaz Karakaya
Hakemler: Sertan Kırklar, Ogün Cılız, Samet Erdoğan
Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 3, Beril Albayrak 4, Begüm Taşkın, Deniz Ataer 6, Banks 16, Kübra Turan 2, Aycan Birgül Aktaş, Ece Deniz Onat 2, Zivadinovic 12
BOTAŞ: Büşra Akbaş 10, Kübra Erat 2, Erdenay Topçu 10, Krivacevic 10, Williams 6, Aylin Darınç 4, Melis Gülcan 16, Olcay Çakır Turgut 7, Sehernaz Çidal 3, Cuic 12, Hatice Pelin Gülçelik 5, Işılay Eğin 4
1. Periyot: 11-19
Devre: 22-41
3. Periyot: 34-54
MUĞLA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve ilk yarının son haftasında BOTAŞ, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 89-45 yendi.
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