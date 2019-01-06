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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Galatasaray: 91 - Canik Belediyespor: 68

06 Ocak 2019 Pazar 15:46
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Uğur Özen, Seyhan Topaloğlu, Dorukhan Kalyoncu

Galatasaray: Işıl Alben 6, Sinem Ataş 3, Şerife Alperi Onar 19, Grigalauskyte 12, Macaulay 7, İnci Güçlü 2, Eda Şahin 10, Nazlı Bircan Gökdemir 8, Mısra Albayrak 4, Sude Yılmaz 4, Farhiya Abdi 3, Jefferson 13

Canik Belediyespor: Deniz Çolakoğlu 15, Dilara Tongar 16, Gülşah Duman 11, Candide Öztürk 7, Holmes 16, Neslihan Demir, Betül Kutlu 3, İrem Yılmaz

1. Periyot: 27-16

Devre: 59-37

3. Periyot: 73-53


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve ilk yarının son haftasında Galatasaray, sahasında Canik Belediyespor'u 91-68 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray 8. galibiyetini aldı, Canik Belediyespor 9. mağlubiyetini yaşadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 15:46
  1. Basketbol
  2. Canik Belediyespor
  3. Galatasaray
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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