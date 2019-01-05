Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Bellona Kayseri Basketbol: 65 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 6705 Ocak 2019 Cumartesi 19:07
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Aydın Karaçam, Murat Amaç, Münevver Özemre
Bellona Kayseri Basketbol: Sims 24, Meryem Gültekin 2, Ezgi Manlacı, Gamze Takmaz 8, Ibekwe 12, Ivankovic 11, Gizem Sezer 2, Miljkovic 6
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 19, İlsu Darıcıoğlu 3, Snytsina 9, Cansu Köksal 7, Willams 13, Hülya Çoklar 4, Gizem Başaran 2, Merve Aydın 2, Ben Abdelkader 8
1. Periyot: 18-24
Devre: 32-42
3. Periyot: 48-51
KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 67-65 yendi.
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