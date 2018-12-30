THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Canik Belediyespor: 85 - Gündoğdu Adana Basketbol: 96

30 Aralık 2018 Pazar 18:16
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Engin Sarı, Erhan Gürsel, Hakan Gerey

Canik Belediyespor: Betül Kutlu 16, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 4, Deniz Çolakoğlu 16, Candide Öztürk 19, James 14, Deniz Aygül 4

Gündoğdu Adana Basketbol: Marginean 13, Lucie 14, Fatmanur Karakaş 17, Sanem Gamze Zeren 2, Lauren 6, Manolya Kurtulmuş 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 10, Sevgi Tonguç 7, Kübra Yiğit 13, Bensu Deniz Zereyak 3

1. Periyot: 16-20

Devre: 31-37

3. Periyot: 56-72


SAMSUN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, deplasmanda Canik Belediyespor'u 96-85 yendi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 18:16
  1. Basketbol
  2. Canik Belediyespor
  3. Gündoğdu Adana Basketbol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Moon, Kim'in mektubunu memnuniyetle karşıladı
    1. Moon, Kim'in mektubunu memnuniyetle..
    2. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
    3. Yolcu minibüsüyle hafif ticari araç..
    4. "Ligin ikinci yarısından umutluyuz"
    5. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    6. Kuş cennetinde ördek katliamı
    7. MHP Tokat ilçe belediye başkan adayları
    8. Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi..
    9. Pakistan Başbakanı Han Türkiye'ye..
    10. AK Parti'den ihraç edilmişti! MHP'den..
    11. Basketbolda maçın ardından
    12. MHP Giresun ilçeleri belediye başkan..
    13. Filipinler’de fırtına: 22 kişi..
    14. Rusya'dan flaş ABD açıklaması: Hazırız
    15. MHP Çanakkale ilçe belediye başkan..
    16. Taş ocağını beyaz maske takarak..
    17. MHP Bolu ilçeleri belediye başkan..
    18. Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması:..
    19. MHP Bitlis ilçe belediye başkan..
    20. Buducnost, Dzikic ile yollarını ayırdı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!