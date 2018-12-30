Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Beşiktaş: 76 - OGM Ormanspor: 7830 Aralık 2018 Pazar 15:58
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Benhür İrcel, Ahmet Kemal Digilli
Beşiktaş: Epoupas 14, Kübra İmren Siyahdemir 10, Mitchell 22, Akhator 9, Bahar Çağlar 10, Melek Uzunoğlu, Esra Erden Atacan 8, Mircheva 3
OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 2, Özge Kavurmacıoğlu 12, Mitchell 25, Rebekah 18, Aneika 17, Ruzickova 1, Damla Gezgin 3, Miray Şahin, Ladin Özel
1. Periyot: 15-18
Devre: 40-40
3. Periyot: 52-61
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 78-76 mağlup etti.
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