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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Beşiktaş: 76 - OGM Ormanspor: 78

30 Aralık 2018 Pazar 15:58
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: BJK Akatlar

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Benhür İrcel, Ahmet Kemal Digilli

Beşiktaş: Epoupas 14, Kübra İmren Siyahdemir 10, Mitchell 22, Akhator 9, Bahar Çağlar 10, Melek Uzunoğlu, Esra Erden Atacan 8, Mircheva 3

OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 2, Özge Kavurmacıoğlu 12, Mitchell 25, Rebekah 18, Aneika 17, Ruzickova 1, Damla Gezgin 3, Miray Şahin, Ladin Özel

1. Periyot: 15-18

Devre: 40-40

3. Periyot: 52-61


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 78-76 mağlup etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 15:58
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. OGM Ormanspor

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