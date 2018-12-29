



Salon: Metro Enerji

Hakemler: Sertan Kırklar, Umut Özgün Ergün, Sedef Yarıcı

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 12, Plum 22, Hartley 3, Esra Ural Topuz 6, Verameyenka 16, Ayşe Cora 6, Özge Yavaş 4, Tilbe Şenyürek 2, Tuğçe Canıtez 11, Zandalasini 7

Bellona Kayseri Basketbol: Ezgi Manlacı, Gamze Takmaz, Anderson 16, Ibekwe 23, Ivankovic 16, Gizem Sezer 6, Miljkovic 2, Aysun Yararbaş Yılmaz, Cansu Çolak

1. Periyot: 26-19

Devre: 46-38

3. Periyot: 63-53





İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 89-63 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde etti. Kayseri temsilcisi ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.