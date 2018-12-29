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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Fenerbahçe: 89 - Bellona Kayseri Basketbol: 63

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:26
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Metro Enerji

Hakemler: Sertan Kırklar, Umut Özgün Ergün, Sedef Yarıcı

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 12, Plum 22, Hartley 3, Esra Ural Topuz 6, Verameyenka 16, Ayşe Cora 6, Özge Yavaş 4, Tilbe Şenyürek 2, Tuğçe Canıtez 11, Zandalasini 7

Bellona Kayseri Basketbol: Ezgi Manlacı, Gamze Takmaz, Anderson 16, Ibekwe 23, Ivankovic 16, Gizem Sezer 6, Miljkovic 2, Aysun Yararbaş Yılmaz, Cansu Çolak

1. Periyot: 26-19

Devre: 46-38

3. Periyot: 63-53


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 89-63 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde etti. Kayseri temsilcisi ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 17:26
  1. Basketbol
  2. Bellona Kayseri Basketbol
  3. Fenerbahçe
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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