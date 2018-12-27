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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 97 - Kırçiçeği Bodrum: 54

27 Aralık 2018 Perşembe 20:04
Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Antakya

Hakemler: Kerem Yılmaz, Göksun Öz, Mesut Öztürk

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Yeliz Doğan 6, İlsu Darıcıoğlu 11, Snytsina 9, Cansu Köksal 11, Hülya Çoklar 4, Gizem Havare, Gizem Başaran 17, Merve Aydın 8, Ben Abdelkader 12, Gajic 19

Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat, Büşra Turan 7, Beril Albayrak 18, Deniz Ataer, Zivadinovic 10, Begüm Taşkın 2, Kiriienko 9, Fatma Ata 2, Kübra Turan, Danielle 6

1. Periyot: 27-10

Devre: 44-23

3.Periyot: 75-29


HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Kırçiçeği Bodrum'u 97-54 yendi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 20:04
  1. Basketbol
  2. Hatay
  3. hatay büşükşehir belediyespor
  4. Kırçiçeği Bodrum

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