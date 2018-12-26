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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe: 94 - İzmit Belediyespor: 66

26 Aralık 2018 Çarşamba 21:57
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Metro Enerji

Hakemler: Egemen Ercan, Abdullah İlik, Münevver Özemre

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Plum 18, Tuğçe Canıtez 4, Zandalasini 4, Verameyenka 6, Esra Ural Topuz 17, Ayşe Cora 13, Özge Yavaş 11, Tilbe Şenyürek 9, Hartley, Merve Arı 4

İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 7, White 16, Ceyda Sinan 6, Marina Baş 10, Mosby 14, Emel Sığırcı 7, Ferda Yıldız 2, Melek Yusufoğlu 2, Nazlıcan Ölçek 2

1. Periyot: 24-17

Devre: 52-28

3. Periyot: 74-47


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında İzmit Belediyespor'u 94-66 yendi.

Fenerbahçe ligde 9. galibiyetini elde ederken, İzmit Belediyespor ise 5. kez mağlup oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 21:57
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe
  3. İzmit Belediyespor
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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