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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray: 71 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 78

26 Aralık 2018 Çarşamba 21:52
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Önder Yılmaz, Benhür İrcel, Anıl Veziroğlu

Galatasaray: Işıl Alben 8, Fahriya Abdi 12, Şerife Alperi Onar 7, Macaulay 5, Jefferson 7, Grigalauskyte 13, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş 6, İnci Güçlü 2, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Eda Şahin 2, Sude Yılmaz

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 10, Petronyte 20, Melis Talay 15, Cado 13, Walker 15, Burcu Çiğil 3, Melisa Korkmaz 2, Gonca Karataş

1. Periyot: 19-14

Devre: 39-39

3. Periyot: 52-53

Normal süre: 65-65

5 faulle çıkanlar: 42.09 Burcu Çiğil (Mersin Büyükşehir Belediyespor), 42.53 Macaulay (Galatasaray)


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 65-65 biten maçta Galatasaray'ı uzatma sonucunda 78-71 yendi.

Mersin Büyükşehir Belediyespor ligde 5. kez galip gelirken, Galatasaray ise 5. kez mağlubiyet yaşadı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 21:52
  1. Basketbol
  2. Galatasaray
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. Mersin Büyükşehir Belediyespor

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