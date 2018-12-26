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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İstanbul Üniversitesi: 70 - Bellona Kayseri Basketbol: 72

26 Aralık 2018 Çarşamba 21:10
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ahmet Kemal Digilli, Emir Can Özkan

İstanbul Üniversitesi: Watkins 10, Fall 12, Feride Şevval Akalan 7, Yasemin Güneş 9, Kardelen Gezgin 13, Hande Güven 8, Gülse Uğur 9, İlayda Güner 2

Bellona Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 13, Ibekwe 18, Ivankovic 16, Ezgi Manlacı, Miljkovic 8, Anderson 15, Gizem Sezer 2, Meryem Gültekin

1. Periyot: 21-16

Devre: 39-35

3. Periyot: 53-52

Normal süre: 66-66

5 faulle çıkanlar: 36.53 Gülse Uğur, 41.33 Yasemin Güneş (İstanbul Üniversitesi), 44.19 Ezgi Manlacı (Bellona Kayseri Basketbol)


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, normal süresi 66-66 biten maçta İstanbul Üniversitesi'ni uzatma sonunda 72-70 yendi.

Bellona Kayseri Basketbol ligde 3. galibiyetini elde ederken, İstanbul Üniversitesi ise 10. kez mağlup oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 21:10
  1. Bellona Kayseri Basketbol
  2. İstanbul Üniversitesi
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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