



Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ahmet Kemal Digilli, Emir Can Özkan

İstanbul Üniversitesi: Watkins 10, Fall 12, Feride Şevval Akalan 7, Yasemin Güneş 9, Kardelen Gezgin 13, Hande Güven 8, Gülse Uğur 9, İlayda Güner 2

Bellona Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 13, Ibekwe 18, Ivankovic 16, Ezgi Manlacı, Miljkovic 8, Anderson 15, Gizem Sezer 2, Meryem Gültekin

1. Periyot: 21-16

Devre: 39-35

3. Periyot: 53-52

Normal süre: 66-66

5 faulle çıkanlar: 36.53 Gülse Uğur, 41.33 Yasemin Güneş (İstanbul Üniversitesi), 44.19 Ezgi Manlacı (Bellona Kayseri Basketbol)





İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, normal süresi 66-66 biten maçta İstanbul Üniversitesi'ni uzatma sonunda 72-70 yendi.

Bellona Kayseri Basketbol ligde 3. galibiyetini elde ederken, İstanbul Üniversitesi ise 10. kez mağlup oldu.

