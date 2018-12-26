Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Çukurova Basketbol: 77 - Beşiktaş: 6926 Aralık 2018 Çarşamba 19:53
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Tahsin Kuzu, Mehmet Onur Sönmez, Mustafa Candemir Tabak
Çukurova Basketbol: Gköşen Fitik, Sevgi Uzun, Iagupova 22, Naumenko 2, Gueye 19, Şaziye İvegin Üner 6, Mestdagh 12, Sera Özelçi, Pelin Derya Bilgiç 16, Meltem Avcı
Beşiktaş: Epoupa 15, Esra Erden Atacan 9, Bahar Çağlar 12, Kübra İmren Siyahdemir 9, Akhator 16, Melek Uzunoğlu, Mircheva 8
İlk periyot: 13-19
Devre: 40-38
Üçüncü periyot: 58-58
MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Beşiktaş'ı 77-69 yendi.
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