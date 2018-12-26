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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çukurova Basketbol: 77 - Beşiktaş: 69

26 Aralık 2018 Çarşamba 19:53
Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Tahsin Kuzu, Mehmet Onur Sönmez, Mustafa Candemir Tabak

Çukurova Basketbol: Gköşen Fitik, Sevgi Uzun, Iagupova 22, Naumenko 2, Gueye 19, Şaziye İvegin Üner 6, Mestdagh 12, Sera Özelçi, Pelin Derya Bilgiç 16, Meltem Avcı

Beşiktaş: Epoupa 15, Esra Erden Atacan 9, Bahar Çağlar 12, Kübra İmren Siyahdemir 9, Akhator 16, Melek Uzunoğlu, Mircheva 8

İlk periyot: 13-19

Devre: 40-38

Üçüncü periyot: 58-58


MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Beşiktaş'ı 77-69 yendi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 19:53
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş
  3. Çukurova Basketbol
  4. Kadınlar Basketbol
  5. Mersin

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